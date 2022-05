7 aanhoudingen in onderzoek naar gestolen landbouwvoertuigen

De verdachten werden tijdens een actie aangehouden waarbij op 9 locaties in Sint-Anthonis, Someren, Venray, Uden, Lomm en Wanroij invallen werden verricht. Zij variëren in de leeftijd van 27 tot en met 58 jaar en zijn ook woonachtig in genoemde gemeenten. Op deze locaties worden ook doorzoekingen verricht onder leiding van de rechter-commissaris en de officier van justitie. Naast politie en OM zijn vandaag ook Douane en Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid betrokken. Er worden speciale speurhonden in gezet die op zoek gaan naar grote geldbedragen.

Onderzoek

Met tussenpozen heeft de recherche in Helmond het onderzoek zo’n 1,5 jaar gedraaid. “We waren er op gebrand om deze groepering aan te pakken. Niet alleen in onze regio, maar verspreidt door bijna heel Nederland werden op grote schaal zitgrasmaaiers, gereedschap en sproei installaties weg gehaald bij mensen thuis. Vaak werd er eerst bij de mensen aangebeld en als ze dan thuis waren, werd de vraag gesteld of ze oud ijzer hadden. Was men niet thuis dan werden de spullen zonder pardon weggehaald. We kregen zicht op meerdere verdachten woonachting in onze regio en hebben uiteindelijk met verschillende partners naar deze actie toe gewerkt”, aldus de teamleider van het onderzoek.

Dankzij vasthoudendheid van het onderzoeksteam kregen ze zicht op de verdachten, die vooral op het platteland zouden hebben toegeslagen. De zitmaaiers werden veelvuldig uit garages en schuren bij mensen thuis weggehaald, ontzien van stickers, schoongespoten en weer van nieuwe stickers voorzien om ze vervolgens zo snel mogelijk weer door te verkopen. Bij de verkoop kregen ze toch nog enkele duizenden euro’s voor de voertuigen. Er worden tientallen diefstallen gelinkt aan de aangehouden verdachten.

Limburg

De collega’s in Limburg draaiden gelijktijdig een onderzoek naar diefstal van gestolen goederen en hielden deze ochtend eveneens twee verdachten aan, een 31-jarige man uit Haelen en een 32-jarige man uit Roggel. Op de locatie in Someren werden spullen aangetroffen die verband houden met dit onderzoek.

Alle verdachten zijn voor verder onderzoek overgebracht naar verschillende politiebureaus. Daar zullen zij een eerste verhoor afleggen. Zij worden naast de diefstallen ook verdacht dat ze samen een criminele organisatie gevormd hebben. De resultaten van de doorzoekingen zullen later bekend gemaakt worden.