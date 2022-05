Politie zoekt getuigen van schietincident

Het slachtoffer liep rond 23:00 uur over de Weldamstraat richting de woning waar hij verblijft, toen hij een harde knal hoorde. Toen hij aankwam in de woning merkte hij dat hij pijn voelde in zijn borststreek. Er werd een ambulance gebeld en het slachtoffer werd vervoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de verwondingen van het slachtoffer waren veroorzaakt door een kogel. De recherche is direct een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van dit schietincident, of naar mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Deelt u dit dan alstublieft via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.