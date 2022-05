Drie verdachten aangehouden na mishandeling

Rond 04.00 uur ontvingen agenten de melding dat er iemand gewond zou zijn op de Heuvel. Een 22-jarige man uit Tilburg zou met een fles geslagen zijn op het hoofd. Ter plaatse treffen zij inderdaad de gewonde man aan. De man is meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis en daar behandeld.

Een kwartier later komt er een melding binnen van een 27-jarige gewonde man op de Burgemeester Brokxlaan. Hij is daar aanwezig met twee andere mannen. De agenten vermoeden dat de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben. Camerabeelden bevestigen dit vermoeden, het signalement op beeld komt overeen met de signalementen van de mannen op de Burgemeester Brokxlaan. Het vermoeden bestaat dat de gewonde man gewond is geraakt tijdens de eerdere mishandeling op de Heuvel. Hij wordt aangehouden als verdachte en behandeld in het ziekenhuis. Een paar uur later wordt een tweede 27-jarige verdachte, onderdeel van het groepje mannen op de Burgemeester Brokxlaan, ook aangehouden als verdachte in dit onderzoek.

Vanochtend, woensdag 11 mei 2022, is rond 09.30 uur een derde verdachte aangehouden. Deze 23-jarige man zou tijdens de vechtpartij de 27-jarige gewonde man mogelijk hebben verwond.

De toedracht en de precieze rollen van de verdachten wordt nog verder onderzocht.