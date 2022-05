Getuigen gezocht woningoverval Utrecht

De jongens stonden tussen 20.15 en 20.30 uur bij de voordeur van het huis. De 87-jarige bewoonster deed de deur voor ze open waardoor de daders zich toegang tot de woning wisten te verschaffen. Na de overval gingen de daders er te voet met de buit vandoor richting de Anna van Burendreef. De daders zijn vervolgens spoorloos verdwenen.

Signalement

Drie jongens

Rond de 20 jaar oud

Zwart gekleed

Heeft u iets gezien?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden of wellicht beelden van een dashcam of deurbel? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier, hier kunt u ook direct beelden in uploaden.