Vier verdachten opgepakt voor mishandeling in Schijndel

Openlijke geweldpleging

De openlijke geweldpleging vond rond 01.30 uur plaats na afloop van een lokaal evenement aan de Leemputtenweg in Schijndel. De twee slachtoffers raakten verzeild in een conflict met een groep jongens en zijn vervolgens flink mishandeld. Daarbij werd fors geweld toegepast. Beide slachtoffers deden aangifte bij de plaatselijke politie.

Deze zaak ontving veel aandacht in de media, had grote impact op de slachtoffers en riep grote verontwaardiging op over het toegepaste geweld. Mede dankzij de aandacht voor de zaak meldden meerdere getuigen zich bij ons. Daarnaast ontvingen we een belangrijke anonieme tip.



Onderzoek

Onze recherche beet zich vast in de zaak en bestudeerde alle getuigenverklaringen én beschikbare aanwijzingen in het onderzoek op zeer nauwgezette wijze. Daardoor kwamen diverse verdachten in beeld.



Aanhoudingen

Vanochtend werden vier verdachten aangehouden. Het gaat om drie verdachten uit Schijndel (17, 17 en 18 jr.) en één 18-jarige verdachte uit Berlicum. Zij zitten vast en worden uitgebreid verhoord over hun rol en aandeel in deze zaak.



Vervolgonderzoek

Daarnaast zijn er drie andere verdachten in beeld gekomen tijdens het onderzoek. Zij zijn uitgenodigd om op een later moment een verklaring af te leggen over hun mogelijke betrokkenheid bij deze zaak.

Info of camerabeelden?

Er is al veel meer duidelijk geworden over deze zaak. Toch blijft info welkom. Daarom roepen we iedereen die info en/of camerabeelden heeft van/over deze zaak én die dat nog niet met ons hebben gedeeld om dat alsnog te doen. Bel 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen.