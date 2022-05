Meerdere branden in omgeving Schipborg en Zeegse

We sluiten op dit moment brandstichting niet uit. De recherche en Forensische Opsporing zijn ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van de branden. Daarin bekijken we uiteraard ook of er een verband is tussen deze verschillende branden.

Politie op zoek naar getuigen

We zijn op zoek naar getuigen of omwonenden die mogelijk beschikken over camerabeelden. Ook komen we graag met u in contact als u afgelopen nacht iets verdachts heeft gezien in de omgeving van Schipborg of Zeegse. Wellicht heeft u iemand in uw omgeving die vanmorgen op een vreemd tijdstip thuis is gekomen of iemand die een brandlucht bij zich draagt.

Heeft u meer informatie over een of meerdere branden? Beschikt u mogelijk over camerabeelden? Deel deze informatie dan met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.