Politie zoekt getuigen van bedreiging jonge vrouw in Wilp

Getuigen gezocht

Heeft u rond 17:30 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Ardeweg of de Sluinerweg in Wilp? Of reed u rond dat tijdstip op deze weg? Beeldmateriaal, denk aan beelden van een dashcam of deurbel, kunnen cruciaal zijn bij het onderzoek. Als u informatie of beelden heeft, neem dan contact op via 0900-8844. Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder.

2022208079 SL