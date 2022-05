Amersfoorter in verband gebracht met meerdere bedrijfsinbraken

Amersfoort - In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 mei is een Amersfoorter aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere bedrijfsinbraken in zijn woonplaats. De man is kort na een poging inbraak herkend door agenten en na een korte achtervolging aangehouden.