Getuigen gezocht woningoverval Alkmaar

De 86-jarige bewoonster ziet vroeg in de avond twee mannen haar oprit oplopen. De vrouw spreekt de mannen aan waarop zij besluiten te vertrekken. Vervolgens bellen de twee mannen binnen een kwartier alsnog bij de bewoonster aan. Onder bedreiging van een mes proberen twee mannen de woning binnen te dringen. Het slachtoffer komt na een worsteling ten val en roept om hulp. De daders gaan er zonder buit vandoor en betreden de woning niet. Het slachtoffer heeft lichte verwondingen en is ter plaatse behandeld door medisch personeel.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de woningoverval en komt graag in contact met getuigen. Het is onbekend welke kant de verdachten opgelopen zijn. Wel is bekend dat er een duidelijk lengteverschil tussen de beide mannen te zien was en dat zij donker gekleed waren. Heeft u de overval zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022092941