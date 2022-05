Voorkomen is beter dan genezen, wie kent de uitdrukking niet. Omdat criminelen hun werkwijze enorm snel veranderen, is het bijna ondoenlijk om hier telkens op in te spelen. Dus is het van belang om jezelf te wapenen tegen deze criminelen in het algemeen. Dat kan met de ABC-methode. Een simpele methode met drie regels om te houden: Alert zijn - Beveilig jezelf - Check altijd.

Slachtoffer

Iedereen kan helaas slachtoffer worden van cybercrime. Of je nu oud bent of nog jong, hoog - of laagopgeleid bent, of veel kennis van computers hebt, iedereen is een potentieel slachtoffer. Met de ABC-methode kun je jezelf helpen om altijd alert te zijn. Deze basisregels pas je toe bij elke mogelijk verdachte sms, mail of whatsapp. Of wanneer je gebeld wordt door een onbekend nummer bijvoorbeeld. Denk dan meteen aan de ABC, want daar blijf je digitaal veilig mee!

A = Alert zijn en blijven

• Te mooi om waar te zijn, is niet oké

• Blijf op de hoogte

• Klik nooit zomaar op een link

B = Beveilig jezelf

• Blijf up-to-date met updates

• Gebruik sterke wachtwoorden

• Gebruik antivirus software

• Maak offline back-up’s

C = Check altijd

• Vertrouw je het niet, verbreek het contact

• Check de gegevens van de afzender via de officiele website.

Melden helpt



Bel altijd de politie als u slachtoffer bent van een cyberdelict. Bij spoed: 112, of anders via 0900-8844. Zorg ervoor dat u geen digitale sporen verloren laat gaan. Zet uw computer niet uit en bewaar zo veel mogelijk informatie.