Getuigenoproep steekincident Desdemonatraat

Rond 22.00 uur kregen wij een melding dat er iemand zou zijn neergestoken en op straat lag. Toen de agenten eenmaal ter plaatse waren troffen zij de 16-jarige jongen uit Spijkenisse aan. Hij was gewond en gaf aan dat hij is beroofd en gestoken in een woning aan de Toscalaan. Het slachtoffer wist weg te komen en rende naar buiten om zich te verstoppen. De verdachten zijn er op een scooter vandoor gegaan. Wat de aanleiding is geweest voor dit incident, wordt door de politie onderzocht.

Tips

Heeft u vrijdagavond 13 mei op of rond de Desdemonastraat of de Toscalaan iets verdachts gezien of gehoord, dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera of dashcam, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met het steekincident. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.