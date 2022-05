Mes in beslag genomen tijdens controle groepje jeugd

De agenten troffen een groepje jongeren aan. Zij bleken in het bezit van alcohol en (een gebruikershoeveelheid) softdrugs. Eén van de jongens had ook een mes in zijn broek zitten. Dit mes is in beslag genomen door de politie en zal worden vernietigd. De jongeman die het wapen in zijn bezit had, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het ging om een jongen van 19 uit de gemeente Borsele.

De jongen heeft een verklaring afgelegd en is daarna weer in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.