Twee verdachten aangehouden na zware mishandeling

De agenten gingen ter plaatse en troffen de twee slachtoffers aan. Volgens omstanders waren ze geschopt en geslagen. De omstanders grepen in en haalden de vechtersbazen volgens eigen zeggen uit elkaar. De politie werd gebeld, de daders waren er vandoor gegaan.

Twee verdachten konden even later op aanwijzingen van omstanders aangehouden worden in de Lange Kerkstraat in Terneuzen. Camerabeelden bevestigden dat deze twee mannen betrokken waren geweest bij de vechtpartij. Het gaat om een 28-jarige man met een onbekende woonplaats en een 22-jarige man uit Hulst. Zij zijn geboeid overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. De twee verdachten zitten nog vast en worden later verhoord.

Voor de twee slachtoffers zijn ambulances ter plaatse gekomen. Zij zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn beide mannen (32 en 36 jaar oud) en komen uit de gemeente Terneuzen.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek. De aanleiding voor de vechtpartij is nog niet bekend. De politie is nog op zoek naar getuigen die vannacht nog niet met de agenten hebben gesproken. Hebt u iets gezien dat verband kan houden met deze zaak? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het algemene nummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Hebt u wel informatie die u wilt delen, maar wilt u liever niet rechtstreeks met de politie praten? Dan kunt u uw melding ook gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem doen. Die organisatie staat los van de politie. Zij zijn bereikbaar via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2022-122489 door.

De slachtoffers hebben nog geen aangifte gedaan, maar al wel een summiere verklaring afgelegd vrijdagnacht. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.