Getuigen gezocht van ernstige bedreiging Lelystad

Rond 04.00 uur krijgt de politie een melding van een vechtpartij op het horecaplein op De Stelling in Lelystad. Ter plaatse blijkt dat een 18-jarige man uit Lelystad zojuist een 17-jarige jongen, eveneens uit Lelystad, ernstig heeft bedreigd en vervolgens de benen heeft genomen. Agenten kunnen de verdachte later alsnog aanhouden.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor deze ernstige bedreiging. Van de bedreiging zijn vermoedelijk meerdere mensen getuigen geweest. Zo zouden specifiek twee dames mogelijk ooggetuige zijn geweest van dit incident. Ben jij deze getuige of heb je meer informatie over deze zaak? Laat het ons weten; dat kan via ons tipformulier. Via ons algemeen politienummer 0900 8844 of meld misdaad anoniem via 0800 7000.