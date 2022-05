Aanhouding na straatroof; getuigen gezocht

Rond 20:25 uur kwamen de twee Tilburgers bij station Heemskerk voor een afspraak die zij via social media hadden gemaakt om spullen te kopen. Na de ontmoeting met vier jongens liepen zij gezamenlijk naar de steeg bij de Eemstraat. Daar werden de twee slachtoffers plotseling met steekwapens bedreigd en moesten hun persoonlijke bezittingen afgeven. De daders liepen daarna weg in de richting van de Eemstraat. Nadat de politie was gebeld, werd direct een zoekactie gestart naar de daders. Agenten zagen een persoon lopen die voldeed aan het signalement en die werd daarop aangehouden. De 16-jarige verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek naar zijn betrokkenheid en zit nog vast. De andere drie mogelijke verdachten werden niet meer aangetroffen.



Signalement

De vier verdachten waren allemaal tussen de 16 en 20 jaar oud. Verdachte 1 was rond de 1,75 meter lang, droeg een zwarte jas en had een licht getinte huidskleur. De tweede verdachte was rond 1,80 meter lang, had kort blond haar en een lichte huidskleur. Hij droeg groene kleding. Verdachte 3 was rond 1,80 meter lang, had donker haar, een baard en snor en een licht getinte huidskleur. Hij droeg donkere kleding. Verdachte 4 was iets kleiner, rond 1,70 meter lang. Hij had een licht getinte huidskleur en droeg een capuchon over zijn hoofd.



Getuigenoproep

De recherche doet verder onderzoek naar de beroving en is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen 20:25 en 20:50 uur de beroving in de steeg bij de Eemstraat gezien? Heeft u de betrokkenen voor of na het incident zien lopen? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en beelden van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze straatroof? Neem dan contact met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Ook kunt u uw tips en beelden direct toesturen aan de politie via het tipformulier.

2022094550