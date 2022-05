Aangehouden na achtervolging

Even voor de achtervolging, rond 05.00 uur zondagochtend, was de Vlissinger gewaarschuwd door een politiebiker, omdat hij met een geopend flesje bier door het centrum van Middelburg liep. Het flesje gooide de man vervolgens in de prullenbak. Een ogenblik later zag de politiebiker dat de man op een scooter stapte en wegreed. Omdat de man mogelijk onder invloed van alcohol was, wilde de biker dat controleren. Hij gaf de Vlissinger een stopteken, maar die reed vervolgens hard door. De biker waarschuwde toen collega’s en gaf de situatie door.

Ook van andere agenten kreeg de man een stopteken, maar hij reageerde hier ook niet op en ging met hoge snelheid door het centrum van Middelburg. Een tweede politiebiker hoorde dat de achtervolging door de Penninghoeksingel ging. Hij zette zijn fiets daar midden op de weg, in de hoop de man op die manier tot stoppen te kunnen dwingen. De Vlissinger reed echter met hoge snelheid door. De biker kon ternauwernood opzij springen om een aanrijding te voorkomen. De man reed over de fiets van de biker heen. Die raakte daardoor zo beschadigd dat hij niet meer gebruikt kan worden.

Uiteindelijk is de Vlissinger op de Schroeweg klemgereden en kon hij worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast.

De man moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken. De scooter is door de politie in beslag genomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de man geen rijbewijs had en dat hij al vaker was veroordeeld voor het rijden onder invloed. De officier van justitie bepaalt later of de man zijn scooter terug krijgt. De man krijgt processen-verbaal voor het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. Ook wordt hij gehoord door rechercheurs voor het opzettelijk inrijden op een politieman en het vernielen van de fiets. De politieman deed aangifte.