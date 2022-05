Man dreigt politiebureau binnen te rijden

Tegen deze man is aangifte gedaan door de politie, omdat hij dreigde met een auto een politiebureau binnen te rijden. Hij dreigde hiermee na een telefoongesprek met een politiemedewerker. Over deze bedreiging is overleg gepleegd met een officier van justitie, die besloot dat de man buiten heterdaad aangehouden kon worden.

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar mag hij een verklaring afleggen. Politie Zeeland-West-Brabant doet aangifte tegen de man.