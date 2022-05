Politiestudenten houden eerste verkeerscontrole

De studenten hielden met hun hele leerteam voor het eerst een dergelijke controle. Ze zijn al zover in hun opleiding dat zij bevoegd zijn om een dergelijke controle te houden. De studenten werden hierbij geassisteerd door hun trajectbegeleiders (ervaren politiemedewerkers) en een leergroep van andere studenten die nog wat verder in de opleiding zijn. Voor de politiestudenten is het belangrijk om zulke controles te leren plannen, voorbereiden en uitvoeren. Door het oefenen van dit soort werkzaamheden worden zij uiteindelijk all round politiemedewerkers. Naast het uitvoeren van controles oefenen de studenten gedurende hun opleiding alle werkzaamheden die van een politiemedewerker verwacht worden.

Tijdens deze controle werd er vooral aandacht besteed aan de verkeersveiligheid, technische gebreken aan voertuigen (bijvoorbeeld of de verlichting van voertuigen in orde is) en de controle van het rij- en kentekenbewijs.

De studenten schreven onder andere bekeuringen uit voor: het niet dragen van de autogordel, voor het ontbreken van profiel op banden, voor losliggende lading, voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs, het negeren van een rood kruis boven de Rijksweg A58 en het negeren van de verplichte rijrichting. In totaal werden door hen 32 bekeuringen uitgeschreven. Ook werden waarschuwingen uitgedeeld voor kleinere technische gebreken aan voertuigen. Met de bestuurders van deze voertuigen is een termijn afgesproken waarin het mankement gerepareerd moet zijn. Houdt een bestuurder zich niet aan die afspraak, dan volgt proces-verbaal.

Een automobilist reed met een te zwaar beladen aanhanger. Deze moest hij op de controleplaats achterlaten. Ook werd bij twee automobilisten kleine hoeveelheden drugs aangetroffen in hun auto. Die zijn in beslag genomen.