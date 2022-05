Potentiele overvaller aangehouden

Een man stapte de zaak binnen en sprak een medewerker op een dreigende manier aan met de mededeling dat hij geld wilde. Voor deze werknemer was het niet duidelijk of de man in het bezit was van een wapen, maar hij voelde zich bedreigd. Een andere medewerker van het bedrijf zag wat er gebeurde en liep naar de plek waar een en ander plaatsvond. De overvaller zette het vervolgens op een lopen, de zaak uit. De politie werd gebeld en het signalement van de man is doorgegeven aan de agenten. Omdat die in de buurt van de Wijngaardstraat waren konden ze er heel snel zijn.

In de Van De Spiegelstraat troffen de agenten een man die aan het opgegeven signalement voldeed. In een gesprek met de hen maakte de man steeds aanstalten om er vandoor te gaan. Medewerkers van het bedrijf gaven vervolgens aan de agenten door dat zij hem herkenden als de potentiele overvaller. Hierop is de man aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex.

Door de politie werden een aangifte en getuigenverklaringen opgenomen. Ook zullen de camerabeelden meegenomen worden in het onderzoek dat is gestart. De aangehouden verdachte betreft een 24-jarige Vlissinger. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex en is in afwachting van zijn verhoor.