Twee verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging

De jongens liepen ’s nachts met wat vrienden, na het stappen, over de Oude Singel naar huis. Zij zagen een jongen op straat zitten. Een van de slachtoffers liep naar de jongen toe en vroeg of hij oké was. De jongen begon toen uit het niets te vechten. Het andere slachtoffer liep naar de vechtersbaas toe en probeerde zijn maatje te ontzetten. Ook hij werd geslagen. Beide slachtoffers raakten licht gewond, maar hoefden zich niet onder doktersbehandeling te stellen. De dader liep weg, maar kwam even later terug en er ontstond wederom een vechtpartij.

De politie werd gewaarschuwd. De slachtoffers deden aangifte en door de politie zijn verschillende getuigenverklaringen opgenomen.

Uit het onderzoek dat volgde kwamen namen van twee mogelijke daders. Het zou gaan om een jongen van 19 uit Kortgene en een jongen van 18 uit Middelburg. Zij zijn op zaterdag 14 mei door de politie aangehouden. De jongen van 18 is gehoord over het feit. Door de Officier van Justitie is besloten om de zaak tegen hem te seponeren. Na het afleggen van zijn verklaring is hij in vrijheid gesteld. De verdachte uit Kortgene zit nog vast. Hij is in verzekering gesteld.