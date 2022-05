Wielrenner gewond na aanrijding

Na de aanrijding sloeg de personenauto over de kop. Omdat de auto niet meer kon rijden is hij geborgen door een takelbedrijf. Drie wielrenners raakten gewond. Eén van hen, een 40-jarige man uit Knokke-Heist, moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden overgebracht. De automobilist liep geen verwondingen op en kwam op eigen kracht uit zijn auto.

Omdat er een vermoeden was dat de bestuurder gedronken had, de man blies een A op het blaasapparaat, is hij meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse.

Uit de ademanalyse bleek dat de automobilist 165 ug/l blies. Voor een ervaren bestuurder is dat nog onder de norm, maar voor een beginnend bestuurder is dat twee keer teveel. Tegen de automobilist wordt proces-verbaal opgemaakt.