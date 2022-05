Getuigenoproep: Gewapende overval op tankstation

Twee overvallers kwamen rond 13.30 uur het tankstation binnen. Ze maakten onder bedreiging van een vuurwapen onder meer een onbekend geldbedrag buit. Het tweetal vluchtte op een scooter in de richting van Melick, Herkenbosch en Roermond. De bijrijder droeg een rood vest en een helm. De politie is op zoek naar de twee en heeft daarvoor onder meer een Burgernetbericht verspreid. Zij wil voor haar onderzoek graag in contact komen met getuigen of mensen die meer informatie hebben.