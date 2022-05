Meer mensen onder invloed van drugs achter stuur

Stijgende lijn zet door in 2022

Voor 2022 bestaat de vrees dat de toename niet stopt. In januari en februari werden in totaal 2659 processen-verbaal opgemaakt. Paul Broer: ‘Als deze lijn zich doorzet, komen we aan het eind van dit jaar uit op zo’n 16.000 processen-verbaal.’

De portefeuillehouder geeft aan dat het hierbij dan gaat om cannabis, (meth)amfetamines, cocaïne en opiaten. Het gebruik van lachgas is met een tester nog niet meetbaar, omdat het zo vluchtig is. Toch kunnen aanwijzingen van lachgasgebruik rond verkeersongevallen en rijgedrag (bijvoorbeeld slingerend rijden en het aantreffen van lachgascontainers en ballonnetjes) wel degelijk leiden tot zwaardere straffen. Momenteel laat de politie onderzoeken of lachgasgebruik in het verkeer wel is te detecteren.