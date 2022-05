Minder disciplinaire maatregelen en ontslag voor politiemedewerkers in 2021

Meer samenhang

Soudant: 'Integriteitskwesties komen vaak voort uit onoplettendheid en gebrek aan bewustzijn. Met gerichte campagnes vergroten we dat bewustzijn. Daarnaast werken we aan preventie, met in elke eenheid een preventiecoördinator. Van de indringende theatervoorstelling Rauw is een film gemaakt die vooral in het onderwijs wordt gebruikt. We stimuleren dat collega’s dilemma’s bespreken en bevorderen een klimaat waarin dit veilig kan plaatsvinden. Het politiewerk vraagt veel van collega’s. Het is cruciaal dat collega’s steun vinden bij elkaar, maar ook bij de werkgever. Daarom brengen we meer samenhang aan in de talrijke regelingen en loketten rond integriteit, zorg en welzijn. In 2021 zijn daar belangrijke stappen in gezet.'