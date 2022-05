Politie zoekt getuigen schietincident op woning Robinsonstraat Leeuwarden

De politie kreeg zondagochtend omstreeks 8:45 uur de melding dat er geschoten zou zijn op een woning aan de Robinsonstraat. Dit zou rond 4:30 uur hebben plaatsgevonden. Uit het sporenonderzoek op zondagochtend bleek dat er inderdaad meerdere keren op de woning in de Leeuwarder Vrijheidswijk was geschoten. Er is niemand gewond geraakt.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van dit schietincident. Hebt u in de nacht van 14 op 15 mei iets verdachts gezien in de omgeving van de Robinsonstraat? Of hebt u mogelijk camerabeelden waar het schietincident of de verdachten op zijn te zien, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of een dashcam? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beelden kunnen verstuurd worden via het online tipformulier.