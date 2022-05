Politie onderzoek openlijk geweldpleging door supporters

Op zondagavond 14 mei is het na de wedstrijd Feyenoord – FC Twente tot een treffen gekomen tussen supportersgroepen van beide clubs, allen afkomstig uit de regio Twente.

De bus alwaar Twentse Feyenoordsupporters in werden vervoerd stopte op de parkeerplaats aan de A1 bij Terschuur (gemeente Barneverld) voor een kleine pauze. Aldaar werden zij belaagd door supporters van FC-Twente



De bus werd vernield en meerdere Feyenoord supporters werden mishandeld en raakten gewond. Op enig moment kon de bus de parkeerplaats verlaten en verder rijden naar een parkeerplaats aan de Molenallee in Wilp. Daar kwam de politie ter plaatse. Hier bleek dat een man uit Enschede dusdanig gewond was geraakt dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Gezamenlijke aanpak voetbalgeweld



Zowel politie, het Openbaar Ministerie, KNVB, gemeente Enschede en voetbalclubs hebben als uitgangspunt dat voetbalvandalisme en -geweld aangepakt moet worden.

Voor meer informatie over voorkomen voetbalvandalisme