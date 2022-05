Dodelijk steekincident Hilversum

Rond 19.30 uur werd de meldkamer gebeld over een steekincident. Door gealarmeerde hulpdiensten is ter plaatse nog getracht het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed te plekke aan haar verwondingen. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn bewoner van het woning aan de Laanstraat in Hilversum.

Onderzoek

De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning. Het gaat om een incident in de relationele sfeer en daarom is er terughoudendheid in het delen van informatie.



Aanhouding

De 17-jarige verdachte werd op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident aangehouden in de woning. Hij zit vast voor verhoor.