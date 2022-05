Woningovervaller gezocht

Rond 22.30 uur werd aangebeld bij de 49-jarige bewoner. Hij opende de deur voor een man die hem bedreigde en hem opdroeg eigendommen af te geven. De overvaller schopte en sloeg de bewoner. Met buit vertrok de overvaller vervolgens op een fiets.

De politie heeft na de melding in de omgeving van de Koggenlaan gezocht, maar de verdachte niet aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet. Het slachtoffer is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen.

Signalement

Het volgende signalement van de overvaller is bekend:

Man;

Lichte huidskleur;

Lang en slank postuur;

Donkere kleding, grijze hoodie en een petje

Blauwe elektrische fiets.

Heeft u iets gezien?

De recherche doet onderzoek naar de woningoverval en komt graag in contact met getuigen. Heeft u de overval zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Deel de informatie via onderstaand tipformulier, neem contact via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022095341