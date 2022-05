Vrouw gewond bij steekincident in vermoedelijk relationele sfeer

Rond 11.00 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat in een bedrijfspand aan de Sandtlaan iemand neergestoken zou zijn. In het pand troffen agenten het zwaargewonde slachtoffer aan. Zij bleek met een mes verwond te zijn. De verdachte was nog aanwezig en is direct aangehouden. Ambulancepersoneel kreeg versterking van een mobiel medisch team dat per traumahelikopter naar de Sandtlaan werd gebracht. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.



De verdachte is voor verhoor ingesloten. De recherche onderzoek de zaak, waarvan de oorzaak vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.