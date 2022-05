Zes verdachten aangehouden na schietincident

Bij de politiemeldkamer kwamen omstreeks 14.30 uur meerdere meldingen binnen dat er in de directe omgeving van de speeltuin aan de Paganinirode iemand neergeschoten was. Direct werden meerdere hulpdiensten naar de Paganinirode gestuurd. Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over het slachtoffer, zetten agenten de omgeving ruim af en werd een grote zoektocht ingesteld naar de verdachte(n). Dezelfde middag nog hielden agenten vier verdachten aan. Twee van hen bleken niets met de zaak te maken te hebben en werden later op de dag weer heengezonden. In de avonduren konden nog eens vier verdachten worden aangehouden. De aangehouden verdachten, Zoetermeerders in de leeftijd van 16 tot 21 jaar, zitten vast voor verhoor.



Het incident zorgde voor veel onrust in de omgeving. Hoewel de politie begrijpt dat er veel vragen leven, staat het onderzoek op dit moment niet toe meer te vertellen over de bevindingen tot nu toe. Het rechercheonderzoek naar de toedracht en de rol van de aangehouden verdachten daarin, is in volle gang. Heeft u het schietincident zien gebeuren en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op met de recherche in Zoetermeer via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.