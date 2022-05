Onderzoek doodgeschoten man in Opsporing Verzocht

Foto: Roland de Jong

In de brandgang vond de politie op vrijdagochtend 17 september 2021 een dode man. Het slachtoffer is een 23-jarige man. Hij verbleef veel in Vlissingen en bleek te zijn doodgeschoten. Het onderzoek leidde nog niet tot arrestaties, daarom roept de politie de hulp in van bewoners van het Middengebied. Zo verspreiden rechercheurs op dinsdag 17 mei flyers, in de hoop dat bewoners informatie met de politie willen delen.