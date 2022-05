Vrouw gewond na schietincident, verdachte aangehouden

Arnhem - Op maandagmiddag 16 mei raakte een vrouw aan de Kinkelenburglaan gewond bij een schietincident. Na de melding is ze door de politie in haar woning aangetroffen en aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou in zijn auto zijn gestapt en weggereden.