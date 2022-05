Jongeren aangehouden in onderzoek naar drugshandel

Eind 2021 startte de districtsrecherche een onderzoek nadat er informatie binnen was gekomen over een groep jonge mannen die zich schuldig zou maken aan het bezit van en de handel in verdovende middelen. Het onderzoek leidde naar de identiteit van de nu aangehouden verdachten. Zij zijn in de vroege ochtenduren van dinsdag 17 mei aangehouden, twee van hen door een arrestatieteam. Na de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan in de woningen van de vier.



De verdachten, Leidenaren van 19, 21 en 24 jaar en een 20-jarige man uit Wassenaar, zitten in zogeheten beperkingen, dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat. Dat maakt dat op dit moment inhoudelijk niet meer informatie over het onderzoek kan worden gegeven. De verdachten worden naar verwachting op vrijdag 20 mei voorgeleid aan een rechter-commissaris.



Overlast

De nu aangehouden verdachten maken deel uit van een groep jeugd die al langere tijd voor overlast zorgt in de buurt Boshuizen (Bos- en Gasthuisdistrict), met name de omgeving van het Jacques Urlusplantsoen. In deze wijk is daarom al langer een integrale aanpak van kracht, waarin gemeente, politie en de sociaal maatschappelijke partners samenwerken.



Burgemeester Lenferink: “Met deze gezamenlijke aanpak dringen we de overlast in de wijk terug en werken we aan de leefbaarheid in de wijk. Dit is een langdurig project, maar we zien vooruitgang en dat is heel fijn voor alle inwoners van de wijk. Het ‘wijkgevoel’ neemt toe, net als de meldingsbereidheid. Ook deze actie is weer een stap in de richting van een prettige en leefbare buurt voor iedereen”.



Teamchef Leiden-Zuid Irene Mulder licht toe: “De overlast die deze groep veroorzaakt, is ons al langer een doorn in het oog. Een klein groepje jongeren heeft een negatief effect op het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners in dat deel van Boshuizen. Vandaag zijn na de aanhoudingen de twee wijkagenten in de wijk aanwezig geweest om vragen te kunnen beantwoorden. Vanuit de integrale aanpak zoeken we met onze partners nadrukkelijk naar hoe we jongeren perspectief kunnen bieden en kijken we niet alleen naar strafrecht als oplossing. Bij strafbare feiten treden we natuurlijk wel op. De aanhoudingen van vandaag zijn hopelijk een duidelijk signaal naar alle jongeren dat misdaad echt niet loont!”



Samenwerken tegen drugs

De politie, gemeente en het Openbaar Ministerie werken er samen met inwoners en organisaties hard aan om de drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. We werken hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen. Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit belangen, is in april 2021 in de regio Haaglanden/Hollands Midden de pilot ‘Dealbreakers’ gestart. In de gemeenten in deze regio, waaronder Leiden, wordt er op lokaal niveau onderzocht hoe we jongeren het beste kunnen laten inzien wat de nadelen van snel geld verdienen zijn.



Door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de gemeente naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. Zo houden we samen Leiden veilig en leefbaar.



Blijf melden

We kunnen uw ogen en oren goed gebruiken bij het tegengaan van drugshandel en ondermijning. Ziet u iets verdachts of heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Deel dit met de politie via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000. Signalen die kunnen duiden op drugshandel zijn bijvoorbeeld:

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’ of kort instappen

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden