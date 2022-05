19-jarige Xavier uit Sittard vermist

In het onderzoek staan alle scenario’s nog open. Er zijn camerabeelden veilig gesteld. Daarnaast wordt er gesproken met personen die meer kunnen vertellen over de vermiste Xavier. Ook worden personen gehoord die Xavier mogelijk nog gezien hebben die woensdagavond.



Xavier is woensdagavondavond rond 22:30 uur voor het laatste gezien aan de Ligne in Sittard. Hij fietste toen op een zwarte herenfiets van het merk Cortina, de fiets is voorzien van een traditionele koplamp, een standaard en schijfremmen aan de voorzijde. Hij droeg een zwarte pet met goudkleurige letters van het merk Versace couture, een spijkerbroek en een zwartkleurig t-shirt. Xavier is 19 jaar oud, 1.80 meter groot en heeft donkerbruin haar en donkergroene ogen.



Heeft u Xavier woensdagavond 11 mei of daarna nog gezien? Of heeft u meer informatie over zijn mogelijke verblijfplaats? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).