Man gestoken bij poging beroving

Getuigenoproep

De politie heeft direct na de melding een burgernetbericht verstuurd. De belager was ongeveer 20 jaar, had een getinte huidskleur, droeg een winterjas, een blauwe broek en vluchtte te voet richting de nabijgelegen frituur. Van hem ontbreekt elk spoor. Heeft u de verdachte zien weglopen of weet u waar deze man zich bevindt? Meld het bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.