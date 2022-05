Politie neemt voor meer dan €150.000 aan nep merkkleding in beslag

Acht garageboxen aan de Lijsterweg werden onderzocht op mogelijke strafbare feiten. Bij zeven boxen was alles in orde, maar één box was ingericht als complete winkel. Er werden rekken vol met jassen en truien aangetroffen, tafels met grote stapels broeken en een stellingkast vol met schoenen.

Enorme waarde

De kleding uit de garagebox is onderzocht en hieruit bleek dat het om nep merkkleding gaat. De totale geschatte waarde van alle kleding komt uit op een bedrag van ongeveer €150.000,- Alle kleding is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht.

Ondermijnende criminaliteit

Handel in nep merkkleding is een vorm van ondermijnende criminaliteit. Naast het feit dat deze handelaars kopers bedriegen én de merkeigenaren duperen, dragen ze geen belastingen af en steken de volledige winst in eigen zak.



Wat kunt u doen?

Uw informatie kan heel waardevol zijn. Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Zie, hoor, ruik je onraad?