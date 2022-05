Getuigen gezocht van autobrand

Woensdag rond 02:30 uur kwam een melding binnen van een auto die in brand stond bij een grote parkeerplaats achter het Doolhof. De hulpdiensten waren snel bij de locatie en het vuur werd geblust. De auto was niet meer te redden en raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte bij de brand gewond.



Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Hiervoor vraagt de politie aan getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden via 0900-8844 of hun informatie en camerabeelden te delen via het tipformulier.



2022096941