Politie zoekt getuigen autobrand

Rond 23.15 uur kreeg de politie een melding dat er een auto in brand stond aan de Lindholm. De brandweer heeft de brand geblust. Er is veel schade aan de auto.

De politie doet onderzoek naar dit incident en wil weten wat er is gebeurd. Heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op telefoonnummer 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2022096856