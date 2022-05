Politie zoekt getuigen van geweldsincident

Het meisje zat in het gras toen de man met fiets haar benaderde en haar onverwachts aanviel. Het meisje wist zich los te trekken. Na het incident fietste de dader weg in de richting van de Zuiderweg. Voorafgaand en tijdens het incident passeerden meerdere personen die mogelijk de dader en het slachtoffer gezien hebben.

Signalement

Het volgende signalement van de onbekende man is bekend:

man;

lichte huidskleur;

ongeveer 20 jaar oud;

ongeveer 1,90 meter lang;

normaal postuur;

bruin haar, achterzijde en zijkant kort en bovenop iets langer;

donkere trui.

Heeft u iets gezien?

De politie wil weten wie deze onbekende man is. Heeft u iets gezien, heeft u camerabeelden, of weet u wie deze man is? Meld het bij de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. In het bijzonder zoekt de politie een vrouw op een fiets die het meisje kort voor het incident aangesproken heeft op de Emmalaan.

2022095516