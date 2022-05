Update: aanhouding woningoverval Barkstraat

Een dader drong op woensdag 23 februari 2022 rond 07.20 uur de woning binnen aan de Barkstraat in Zaandam. Deze dader knevelde één van de aanwezige bewoners en sloot de bewoner op in de woning. Deze verdachte verliet vervolgens met buit de woning en stapte bij de nu aangehouden medeverdachte in een auto en vertrok.

Dankzij uitvoerig onderzoek van de recherche kwam deze tweede man als verdachte in beeld. De verdachte zit vast en wordt de komende dagen uitgebreid gehoord. Met deze aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond. De politie is nog op zoek naar een andere verdachte. Een toekomstige aanhouding sluiten wij dan ook niet uit.

2022035654