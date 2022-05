Man aangehouden na bedreigen en bespugen tramconducteur

Even na 16.00 uur stapt, ter hoogte van de halte Spiegelgracht, een man met een blikje bier in zijn hand tram 1 in, die richting Station Amsterdam Muiderpoort rijdt. Hij loopt zonder in te checken direct naar de conducteur en dreigt haar dood te schieten. De agressieve man spuugt ook meerdere keren op het spatscherm van de servicebalie. Dit gaat door totdat de tram bij de halte Vijzelgracht aankomt. Daar wordt de verdachte door gealarmeerde agenten aangehouden. De man, een 33-jarige Rotterdammer, is ingesloten voor nader onderzoek.