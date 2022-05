Verdachte (72) aangehouden na aantreffen doodgeschoten man in inbeslaggenomen bestelauto

Zaterdag 10 april 2021 deed een familielid van het slachtoffer aangifte van zijn vermissing. Het laatste contact met hem vond op donderdagavond 8 april plaats en daarna leek hij te zijn verdwenen. Bij het doen van de aangifte bleek bijvoorbeeld dat de man zijn telefoon niet meer beantwoordde, hij geen gebruik meer maakte van sociale media en tegen zijn gewoonte in ook niet op zijn werk was verschenen. Het slachtoffer werkte als bezorger van (post)pakketjes.



De recherche startte een onderzoek waarbij rekening werd gehouden met een mogelijke ontvoering. In de Latherusstraat, Amsterdam Noord, trof de politie vervolgens de bij de man in gebruik zijnde bestelbus aan. Vanwege het vermoeden dat de vermiste man mogelijk slachtoffer was geworden van een misdrijf, werd het voertuig inbeslaggenomen en voor verder onderzoek overgebracht naar een politielocatie. Daar deden forensisch rechercheurs vervolgens een lugubere ontdekking: ze troffen in het voertuig de vermiste man overleden aan.