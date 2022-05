Oplichters ‘helpen’ ouderen… van hun geld af

Het gaat om twee mannen en twee vrouwen uit Zeeland. Omdat er verdachten in beperkingen zitten, mag de politie over hun identiteit niets zeggen.

Werkwijze

De vier gingen als volgt te werk: De verdachten belden willekeurige mensen op. Het ging dan vooral om oudere mensen. Ze deden zich voor als medewerkers van een bank en vertelden hun slachtoffers dat er een onbetrouwbare transactie had plaatsgevonden op hun bankrekening. Omdat de benadeelden kennelijk het volste vertrouwen hadden in de persoon die ze aan de telefoon hadden, en omdat de nep-bankmedewerkers de druk voor hun slachtoffer nogal opvoerden, maakten de slachtoffers een afspraak om hun bankpas en PIN-code te laten ophalen door een ‘collega bankmedewerker’. Die nep-bankmedewerkers reden vervolgens naar de klanten toe, haalden de bankpas en PIN-code op. Daarna werden er geldopnames gedaan. Op die manier wisten de vier in totaal tienduizenden euro’s af te troggelen van de slachtoffers.

Trap er niet in!

De politie waarschuwde al meerdere malen voor dit soort praktijken. Helaas zien we in de laatste anderhalve week dat het aantal meldingen in Zeeland hierover weer toeneemt. We drukken u nogmaals op het hart dat een bank u nooit belt om dit soort afspraken te maken. Wanneer aan u gevraagd wordt om het saldo op uw rekening, u voelt zich onder druk gezet om snel te handelen of er komt ineens (om uw vertrouwen te wekken) een leidinggevende aan de lijn om u te ‘helpen’? Geloof deze praatjes dan niet! Een bank gebruikt andere manieren om uw rekening te blokkeren. De oplichters helpen u niet, ze helpen vooral zichzelf. Aan uw zuurverdiende geld.

Hulpmiddel: de ABC-methode

Om makkelijk te kunnen onthouden wat u tegen dit soort praktijken kunt doen, is een ezelsbruggetje ontwikkeld. Het gaat om de ABC-methode. Door het toepassen van deze methode kunt u de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer de volgende regels:

A = ALERT BLIJVEN

• Te mooi om waar te zijn, is niet oké

• Blijf op de hoogte

• Klik nooit zomaar op een link

B = BEVEILIG JEZELF

• Blijf up-to-date met updates op uw apparaat

• Gebruik sterke wachtwoorden

• Gebruik actuele anti-virus programma’s

• Maak offline back-up’s

C = CHECK ALTIJD

• Vertrouw je het niet, verbreek direct het contact

Help de ouderen in uw omgeving!

We realiseren ons dat dit bericht wellicht niet bij iedereen aankomt. Uitzonderingen daargelaten, maar niet alle oudere mensen zijn even handig met internet, en veel mensen gaan nog uit van de goedheid van mensen. Vaak kan dat gelukkig nog, maar je moet niet iedereen vertrouwen. Daarom vragen we uw hulp. Leest u dit bericht wel en hebt u oudere mensen in uw (nabije) omgeving? Ouders, schoonouders, buren, vrienden of kennissen? Praat hierover met hen en vertel hen dat ze nooit moeten meegaan in dit soort oplichterspraatjes. Met z’n allen kunnen we niet vaak genoeg waarschuwen voor dit soort criminaliteit.

Voor meer informatie, kijk op onze onderwerppagina op deze website.