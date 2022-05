Verdachte opgepakt voor zedenmisdrijf in Bladel

Twee incidenten

Op de Rondweg van Bladel naar Reusel werd op zondag 1 mei rond 3.30 uur een 55-jarige vrouw van haar fiets getrokken door een man, die haar vervolgens seksueel misbruikte. Toen er een fietser langskwam schoot deze het slachtoffer te hulp en is de dader te voet gevlucht in de richting van Bladel. Op datzelfde traject werd ruim een week eerder in tegenovergestelde richting een meisje van destijds 15 jaar bijna van haar fiets getrokken door een onbekende man. Dit gebeurde op donderdag 21 april rond 22.30 uur. Door hard door te fietsen, wist het meisje aan de man te ontkomen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het hier om dezelfde verdachte gaat.

Rechercheonderzoek

De zedenrechercheurs onderzochten beide zaken zeer uitvoerig en spraken onder meer met de slachtoffers en mogelijke getuigen. De forensische opsporing heeft ook onderzoek gedaan en sporen veilig kunnen stellen. Daarnaast deden we op maandag 2 mei een getuigenoproep. Dat leverde diverse tips en informatie op.

Doorbraak in het onderzoek

Onder meer dankzij getuigenverklaringen, slachtofferverklaringen, sporenonderzoek en klassiek recherchewerk kwam de verdachte in beeld.

Aanhouding verdachte

De 38-jarige verdachte is op maandag 16 mei aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide incidenten. Hij is ingesloten op het politiebureau en is de afgelopen dagen verhoord. Op vrijdag zal hij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dankzij tips

Onze eerdere getuigenoproep leverde meerdere tips op. Wij willen jullie, het publiek, dus van harte bedanken voor het meedenken.