Urgente vermissing

Na afgelopen maandag heeft niemand hem nog gezien of gesproken. Hij is voor het laatst gezien op de Boschstraat in Maastricht. Mogelijk is Armand richting Belgie gegaan. Wij hebben reden om ons ernstige zorgen te maken. Heeft u de vermiste man na maandag gezien of gesproken of heeft u meer informatie? Laat het ons weten via 0900-8844.



2022073588

Noot voor de redactie: een foto is op aanvraag beschikbaar