Politie houdt bij toeval voortvluchtige Britse crimineel aan

Gevangenisstraf van 10 jaar

Op het politiebureau bleek dat de bestuurder van de auto niet in het bezit was van een rijbewijs en nog een geldboete had openstaan. Zijn passagier bleek een ietwat groter geheim te hebben. In eerste instantie hield de man vol dat hij een juiste naam had opgegeven. Maar de agenten bleven vertrouwen op hun onderbuikgevoel en besloten deze naam op te zoeken op internet. Na een korte zoekslag, bleek al snel dat de man wel de juiste achternaam en woonplaats in Engeland had opgegeven, maar een valse voornaam had verstrekt. De zoekopdracht op de achternaam in combinatie met woonplaats van de Brit, leverde namelijk al snel interessante informatie op. Er plopte een foto op van een veroordeeld Brits crimineel die nog tien jaar gevangenisstraf in Engeland moet uitzitten. Deze man wordt sinds 2021 door het Britse Openbaar Ministerie gezocht en wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Deze foto kwam overeen met de man die op dat moment in een Amsterdamse ophoudcel zat. De Brit werd met deze informatie geconfronteerd en zag in dat hij geen kant meer op kon. Hij bevestigde de gezochte man op de foto te zijn.