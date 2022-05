Schoten gelost op Wethouder Steinmetzstraat

Rond 22:45 uur werden de bewoners van de Wethouder Steinmetzstraat opgeschrikt door meerdere knallen. Er was eerder op de avond al sprake van onrust in de nabijheid van een woning. Later werd er in deze straat enkele keren geschoten. Hierna sloegen de betrokkenen mogelijk met twee of meerdere auto’s op de vlucht in de richting van het metrostation Gein. Toen de politie ter plaatse kwam, waren zowel de dader(s) als mogelijke slachtoffer(s) vertrokken. De recherche en forensische opsporing hebben ter plaatse onderzoek gedaan, waarbij diverse hulzen werden aangetroffen. Veel is echter nog onduidelijk in deze zaak.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van dit schietincident. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.