Tweetal aangehouden na inbraak in telefoonwinkel

De getuige waarschuwde de politie rond kwart voor vijf ’s ochtends dat twee mannen in de Nieuwstraat een scooter probeerden te stelen. Kort daarna waren politieagenten in de omgeving aanwezig en zagen twee mannen wegvluchten op een scooter. Na een korte achtervolging hielden ze in het Burgemeester de Haan-Groenpark de twee mannen, een 20-jarige Zoetermeerder en een 37-jarige zonder vaste woonplaats, aan. Tijdens het onderzoek bleek dat in de telefoonwinkel was ingebroken. In de omgeving troffen de agenten gestolen telefoons en inbrekerswerktuigen aan. Deze goederen zijn inbeslaggenomen. De twee verdachten zijn ingesloten. De eigenaar van de winkel deed aangifte.

Uw tips en meldingen helpen het onderzoek

Uw meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden dankzij meldingen van alerte omwonenden. Ziet u iets verdachts in uw buurt? Aarzel van niet en bel direct 1-1-2.