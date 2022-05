Gestolen scooter aangetroffen

De bestuurder, een jongen van 18 uit Tilburg, bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij kon zich ook niet legitimeren. Voor deze drie feiten (geen helm, geen rijbewijs, geen identiteitsbewijs) krijgt hij bekeuringen.

Uit onderzoek van de agenten bleek dat de bromfiets als gestolen gesignaleerd stond. Bovendien had de Tilburger 36 gram hennep op zak. Hierop is de bestuurder aangehouden. De jongen die achterop zat is door de agenten naar huis gebracht. De 18-jarige is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij donderdag een verklaring heeft afgelegd. Hij zit op dit moment nog vast. Door de politie zijn de scooter en de hennep in beslag genomen. De agenten hebben de rechtmatige eigenaar van de scooter in kennis gesteld.