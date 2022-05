Heler van fiets aangehouden

Het was nog een mooie fiets, en omdat ze het vermoeden had dat hij ergens te koop aangeboden zou worden, zocht ze verkoopsites af en trof daar haar fiets die te koop werd aangeboden. De politie werd in kennis gesteld en een aangifte van de diefstal werd gedaan.

Samen met de agenten maakte ze een plan om de fiets terug te gaan halen. Agenten hielden overleg met de officier van justitie en die bepaalde dat de verkoper aangehouden kon worden voor heling van de fiets.

Zo gezegd, zo gedaan. De rechtmatige eigenaresse van de fiets maakte een afspraak met de verkoper. Ze zouden elkaar ontmoeten op een adres in Vlissingen. Agenten in burger gingen ter plaatse om te ondersteunen. Omstreeks 19.00 uur zag een van de agenten een man richting de Scheldestraat fietsen, op de fiets van de vrouw. De agent gaf de locatie en de rijrichting van de fietser door aan zijn collega’s. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij de nacht doorgebracht. Vandaag, donderdag 19 mei 2022, wordt hij gehoord door de politie. De fiets is door de politie in beslag genomen. In overleg met de officier van justitie zal de fiets vermoedelijk terug gegeven gaan worden aan de eigenaresse.